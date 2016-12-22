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Замгенпрокурора США намерен отказаться от участия в «российском деле»
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Замгенпрокурора США намерен отказаться от участия в «российском деле»
Политика, 21:00
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Замгенпрокурора США намерен отказаться от участия в «российском деле»

Заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн в частной беседе заявил, что «дистанцируется» от расследования предполагаемого российского вмешательства в американские выборы в 2016 году из-за того, что потенциально может быть привлечен к нему. Об этом передает Reuters со ссылкой на неназванные источники телеканала АВС.

Он также признал, что ему, возможно, придется отказаться от дачи показаний.

Расследование дела о предполагаемых связях президента США Дональда Трампа с Москвой во время предвыборной гонки в 2016 году ведет специальный комитет в верховной палате Соединенных Штатов. Руководит расследованием спецпрокурор Роберт Мюллер, ранее работавший главой ФБР. Заместитель генпрокурора Род Розенстайн пояснял, что такое решение принято по «запросу общества». Замгенпрокурора сообщал, что Мюллер согласился уйти в отставку с должности руководителя своей юридической фирмы, чтобы не произошло «конфликта интересов».

По данным источников агентства, Розестайн заявил, что уволит Мюллера с должности спецпрокуроралишь «по очень веской причине».

В США считают, что хакеры из России взломали серверы национального комитета Демократической партии Хиллари Клинтон и изменили политический расклад, что повлияло на результаты выборов. По данным американских следователей, это помогло Дональду Трампу победить на выборах.

Президент США ни раз заявлял об отсутствии контактов с Россией, которые могли бы повлиять на исход голосования избирателей в Соединенных Штатах.

Теги: Дональд Трамп , президентские выборы в США , Роберт Мюллер , Род Розенстайн
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