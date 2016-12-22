Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,97 57,62 EUR Нал. 64,96 64,42 USD Бирж. 57,77 -0,12 EUR Бирж. 64,70 +0,18 USD ЦБ. 57,74 +0,30 EUR ЦБ. 64,46 +0,18 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1821,62 +0,21% РТС 994,38 +0,24% Brent 47,24 +0,96% DJIA 21359,69 -0,00% Nasdaq 6148,34 -0,28% FTSE 7463,54 +0,60%
Ройзман позвал королевскую семью Британии на столетие убийства Романовых
Лента новостей
Россия разрешила работать на своих дорогах с белорусскими правами 20:51, Политика Путин выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля 20:48, Политика FT узнала о грозящем Google штрафе на сумму более €1 млрд 20:42, Бизнес Игорь Сечин раскритиковал закон о трубопроводах «Транснефти» 20:28, Бизнес Китай приостановил набор пилотов с российской лицензией 20:27, Бизнес Наина Ельцина назвала смерть Гельмута Коля потерей для всего мира 20:15, Общество СМИ сообщили об увеличении числа жертв пожара в Лондоне до 70 20:10, Общество В Госдуме создали рабочую группу после жалобы Путину с острова Ольхон 19:58, Общество Структуры группы ЕСН закрыли сделку по покупке холдинга РБК 19:57, Технологии и медиа Депутаты перераспределили 18 млрд руб. бюджета на пожарных и Крым 19:55, Экономика Пострадавшие от пожара в Лондоне провели штурм местной администрации 19:48, Общество  Mail.Ru Group назвала законопроект об агрегаторах избыточным 19:38, Технологии и медиа Как изменилась жизнь пожаловавшихся Путину россиян 19:26, Общество Из-за холодов в России упали продажи мороженого, шашлыка и кондиционеров 19:20, Бизнес Бюро Нормана Фостера предложили принять участие в программе реновации 19:11, Бизнес Личные данные модераторов Facebook стали доступны для террористов 19:04, Общество Профсоюз пилотов обвинил «Аэрофлот» в экономии на зарплатах сотрудников 18:54, Бизнес СМИ узнали о предъявленном Луческу ультиматуме «Зениту» 18:51, Спорт Для депутатов отреставрируют дворец рядом с Госдумой за счет Москвы 18:45, Политика Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль 18:25, Политика Против «Транснефти» завели дело о снижении поставок сырья на Афипский НПЗ 18:25, Бизнес Новые старые санкции: чем опасно для России решение американского сената 18:12, Мнение Amazon купил сеть магазинов здоровой пищи за $13,7 млрд 17:55, Бизнес Повторы и новые правила: что случится на Кубке конфедераций впервые 17:51, Спорт Генпрокуратура начала проверки после прямой линии с Путиным 17:42, Общество Крупнейший производитель водки в России намерен назваться Beluga 17:39, Бизнес СК допросил пожаловавшуюся Путину онкобольную жительницу Апатитов 17:28, Общество СМИ узнали об уголовном деле из-за удара ножом в спину бойца Росгвардии 17:24, Общество
Ройзман позвал королевскую семью Британии на столетие убийства Романовых
Политика, 20:56
0
Ройзман позвал королевскую семью Британии на столетие убийства Романовых

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил королевскую семью Великобритании посетить мероприятия, организованные в память столетия расстрела царской семьи, гласит сообщение на сайте городской думы Екатеринбурга.

Приглашение Ройзман передал через посла Великобритании в России Лори Бристоу, посетившего Екатеринбург с визитом. Встреча главы города с дипломатом состоялась по просьбе Бристоу 15 июня в музее художника Миши Брусиловского. После этого Бристоу и Ройзман направились в музей Невьянской иконы. Общение главы города и посла проходило в неформальной обстановке.

На встрече, говоря об истории Екатеринбурга, Ройзман напомнил, что в нем в 1918 году был совершен расстрел царской семьи. «Поскольку британскую и российскую короны связывали кровные узы, Евгений Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к царским дням в уральской столице», — говорится в сообщении.

Февраль 1917-го: хроника революции в дневниковых записях Николая II
Общество

Дед королевы Елизаветы II, король Георг V, был двоюродным братом последнего императора России Николая II — его мать, королева Александра, была сестрой российской императрицы Марии Федоровны.

Последнее лето семьи Николая II в Царском селе. Фотогалерея Еще 7 фото
Фотогалерея

Император Николай II отрекся от престола в марте 2017 года. Весной 1918 года он был выслан в Екатеринбург. Его, членов его семьи и прислугу расстреляли в подвале дома Ипатьевых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Теги: Екатеринбург , Евгений Ройзман , Николай II , династия Романовых , королевская семья ...
Главное
Скончался бывший канцлер Германии Гельмут Коль Политика
Материалы по теме
Церковная комиссия не обнаружила мироточения бюста Николая II Общество
Учитель ответил на слова митрополита об «апофеозе пошлости» в «Матильде» Общество
СМИ узнали о подготовке властей Японии к отречению императора от престола Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку