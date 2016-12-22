Ройзман позвал королевскую семью Британии на столетие убийства Романовых

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман пригласил королевскую семью Великобритании посетить мероприятия, организованные в память столетия расстрела царской семьи, гласит сообщение на сайте городской думы Екатеринбурга.

Приглашение Ройзман передал через посла Великобритании в России Лори Бристоу, посетившего Екатеринбург с визитом. Встреча главы города с дипломатом состоялась по просьбе Бристоу 15 июня в музее художника Миши Брусиловского. После этого Бристоу и Ройзман направились в музей Невьянской иконы. Общение главы города и посла проходило в неформальной обстановке.

На встрече, говоря об истории Екатеринбурга, Ройзман напомнил, что в нем в 1918 году был совершен расстрел царской семьи. «Поскольку британскую и российскую короны связывали кровные узы, Евгений Ройзман через посла передал приглашение членам королевской семьи Великобритании присутствовать на мероприятиях, приуроченных к царским дням в уральской столице», — говорится в сообщении.

Дед королевы Елизаветы II, король Георг V, был двоюродным братом последнего императора России Николая II — его мать, королева Александра, была сестрой российской императрицы Марии Федоровны.

Император Николай II отрекся от престола в марте 2017 года. Весной 1918 года он был выслан в Екатеринбург. Его, членов его семьи и прислугу расстреляли в подвале дома Ипатьевых в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.