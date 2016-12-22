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Против «Транснефти» завели дело о снижении поставок сырья на Афипский НПЗ
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Против «Транснефти» завели дело о снижении поставок сырья на Афипский НПЗ
Бизнес, 18:25
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Против «Транснефти» завели дело о снижении поставок сырья на Афипский НПЗ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Транснефти» после жалобы компании «Нефтегазиндустрия» о сокращении транспортировки нефти на Афипский НПЗ. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Рассмотрение дела назначено на 29 июня.

«Транснефть» и Афипский НПЗ согласовали график поставки нефти в 2017 году, отметили в ведомстве. Согласно графику, объем поставки нефти в мае должен был составить 535 тыс. т, а в июне — 520 тыс. т. Объем транспортировки нефти «Транснефть» определила «с учетом проведения планово-предупредительных и ремонтных работ на объектах системы магистральных нефтепроводов», — уточняется в сообщении.

Согласно жалобе, «Транснефть» поставила в мае только 390 тыс. т нефти, столько же — в июне. В антимонопольной службе подчеркнули, что сокращение объемов поставки нефти на Афипский НПЗ «ничем не мотивировано», а действия «Транснефти» «приводят к ограничению конкуренции на оптовом рынке нефтепродуктов».

В жалобе «Нефтегазиндустрии» указывается, что компания-транспортировщик поставку нефти другим потребителям не сокращала, говорится в сообщении. В качестве примера истец со ссылкой на «Argus Рынок нефти России» привел рост поставок нефти на 23 тыс. т на завод «Славянск Эко».

В сообщении ФАС отмечается, что «Транснефть» имеет право приостановить, сократить или увеличить срок поставки нефти в случае возникновения «непреодолимой силы, введения запретительных мер государственными органами и ведения ремонтных работ на трубопроводе». Такие меры, однако, должны применяться в отношении всех потребителей, подчеркнули в ведомстве.

Компания «Нефтегазиндустрия» контролирует Афипский НПЗ. Компания ежегодно перерабатывает 6 млн т нефти.
 

Теги: ФАС , «Транснефть» , Афипский НПЗ
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