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СК допросил пожаловавшуюся Путину онкобольную жительницу Апатитов
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СК допросил пожаловавшуюся Путину онкобольную жительницу Апатитов
Общество, 17:28
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СК допросил пожаловавшуюся Путину онкобольную жительницу Апатитов

Следователи допросили жительницу города Апатиты в Мурманской области Дарью Старикову, которая во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловалась на проблемы в городском здравоохранении. Об этом журналистам сообщила представитель следственного управления СКР по региону Наталья Тростина, передает «РИА Новости».

По ее словам, из медицинских учреждений, где с рождения наблюдалась и лечилась Старикова, изъяли всю медицинскую документацию. Девушку признали потерпевшей по уголовному делу по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), отметила Тростина.

Она добавила, что следователи устанавливают факты ненадлежащего исполнения медицинскими сотрудниками своих обязанностей, из-за чего мог быть поставлен неверный диагноз. «Создана следственная группа, допрашиваются лица из числа медперсонала, которые принимали участие в наблюдении и лечении Дарьи», — уточнила представитель СКР.

Также были назначены судебно-медицинские экспертизы, в том числе и за пределами Мурманской области, заключила Тростина.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

Дарья Старикова в ходе прямой линии 15 июня пожаловалась Владимиру Путину на нехватку в Мурманской области врачей узкого профиля. Глава государства в ответ рассказал ей историю о своем отце, который тоже болел раком, после чего пообещал обратить внимание на проблему и помочь ей лично.

В тот же день глава региона Марина Ковтун заявила, что 16 июня поедет в Апатиты, чтобы обсудить проблему Стариковой и организацию здравоохранения в городе.

После обращения девушки к президенту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), говорится в сообщении следственного управления СКР по Мурманской области.

Следователи устанавливают наличие фактов ненадлежащего исполнения врачами своих обязанностей, что «могло повлечь постановку неверного диагноза и своевременного невыявления более тяжелого заболевания», отмечается в сообщении.

Теги: Владимир Путин , Мурманская область , прямая линия , Апатиты , жительница
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