В сирийском Идлибе смертник подорвался у мечети

Террорист-смертник произвел взрыв около мечети в сирийском городе Идлиб. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

Атака была совершена у мечети Аби Зир Аль-Гаффари. По данным телеканала, целью террориста был исламский проповедник саудовского происхождения Абдулла аль-Махайсини. Информация о количестве погибших и пострадавших пока отсутствует. По данным Al-Mayadeen, при взрыве пострадали мирные жители и охрана проповедника.

Фотографию с места взрыва опубликовал блог Syria Today.

В сирийском Алеппо 15 апреля произошел взрыв у автобусов с беженцами. В результате атаки погибли более 100 человек. По данным правозащитников, этот теракт стал самым крупным в стране за последний год по числу жертв.