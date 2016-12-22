Минвостокразвития откроет видеорубрику о «дальневосточном гектаре»

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке откроет видеорубрику, посвященную «дальневосточному гектару», сообщает пресс-служба Минвостокразвития. Вести ее чиновники будут совместно с блогерами.

Продвигать государственную программу под эгидой агентства будет видеоблогер Андрей Попов, уже снявший и выложивший несколько видео на своем канале «9 гектар».

Идея о подобном формате появилась после медиасаммита во Владивостоке, сообщает ведомство. Сам блогер уже принял участие в программе и в своих видео рассказывает о том, как выбирал участок и осваивает его. Чиновники рассчитывают с помощью сотрудничества с ним популяризовать раздачу земель на Дальнем Востоке.

«В планах Андрея — серия сюжетов «В гостях на гектаре» о том, как осваиваются дальневосточные земли. Еще одним подспорьем для получателей наделов станет совместная с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке видеорубрика «Вопрос — ответ», в которой можно будет получить компетентные ответы специалистов по любому возникшему вопросу», — говорится в сообщении.

Программа «дальневосточного гектара» стартовала 1 июня прошлого года. В соответствии с ней любой россиянин может безвозмездно получить на Дальнем Востоке земельный участок на срок в пять лет. После этого, если земля будет им освоена, гражданин сможет оформить ее в собственность. Заявки по этой программе к марту 2017 года уже оформили порядка 17 тыс. россиян.

Во время прямой линии 15 июня президент Владимир Путин предложил распространить программу «дальневосточного гектара» на территорию всей страны. Вместе с тем глава государства призвал вначале «полноценно» провести эту программу на Дальнем Востоке.