В Госдуме создали рабочую группу после жалобы Путину с острова Ольхон

Депутаты Госдумы создали рабочую группу для решения проблем, обозначенных жителями острова Ольхон (Иркутская область) во время «Прямой линии с Владимиром Путиным». Об этом РБК сообщил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Накануне, 15 июня, в ходе прямой линии житель островного поселка Хужир Виктор Власов пожаловался главе государства на то, что из-за ужесточения природоохранного и водоохранного законодательства на Ольхоне «нельзя строить» качественную дорогу. Это он объяснил тем, что «по закону на острове нельзя делать карьеры. Только на материке». О том, как связаны карьеры и дороги, он не уточнил. Житель добавил, что «через паром каждую машину ждать, каждый паром по расписанию ходит, — не навозишься». Кроме того, сообщил он, местные жители вынуждены пить воду «с накипью в два пальца». «Не могут даже водонапорную башню построить», — добавил он.

Путин ответил, что в действующие законы должны быть внесены изменения, «которые бы позволили обеспечить нормальную жизнь людей, живущих на этих территориях». При этом президент призвал обязательно учесть позицию экологических организаций.

Глава профильного комитета в Госдуме Николай Николаев сообщил РБК, что рабочая группа, которая займется решением обозначенных вопросов, начнет свою работу в конце июня на выездном заседании в Иркутске. «Мы сталкиваемся с очень серьезным противоречием: с одной стороны, Байкал — жемчужина России, и сохранение его экологии является для нас приоритетом. С другой стороны, более 130 тыс. проживающих на этой территории человек сегодня ограничены в своих правах», — рассказал он.

По его словам, к обсуждению указанных проблем приглашены «представители всех Законодательных собраний территорий, примыкающих к Байкалу».