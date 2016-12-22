Левада-центр обжаловал штраф за отказ регистрироваться иноагентом

Левада-центр обжаловал в Верховном суде России штраф, который наложил на организацию Минюст за отказ зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом РБК сообщил директор центра Лев Гудков. «Мы только подали документы», — сказал он. В пресс-службе Верховного суда РБК сообщили, что «жалоба от Левада-центра на данный момент не зарегистрирована».

Осенью 2016 года Минюст после проверки внес Левада-центр в реестр НКО-иноагентов. Для признания иноагентом требуется соблюдение двух условий: получение иностранного финансирования и выполнение деятельности, которую Минюст считает политической. Решение приняли на основе того, что у социологов были договоры с иностранными компаниями и университетами на проведение исследований, а также из-за того, что центр проводил соцопросы, приравненные к политической деятельности в законе об НКО. Но Левада-центр отказался регистрироваться в качестве иноагента и в результате был оштрафован.

В январе 2017 года Левада-центр подал жалобу в ЕСПЧ на нарушение двух статей Европейской конвенции о защите прав человека. А в апреле 2017 года организация пожаловалась в Конституционный суд России на положение закона об НКО, выполняющих функции иностранного агента, которое относит социсследования к политической деятельности.

Закон об НКО, выполняющих функции иностранных агентов, вступил в силу в 2012 году. НКО может покинуть реестр, если в течение последнего года не финансировалась из иностранных источников и не занималась политической деятельностью.