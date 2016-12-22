Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным

Администрация президента готовит поручения по итогам «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным». ​Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, руководитель администрации президента Антон Вайно провел совещание по итогам прямой линии. В настоящий момент готовится перечень проблем, которые затрагивались на прямой линии, на их основе будут сформированы поручения, которые подпишет президент, отметил Песков.

Он добавил, что уже запланирован ряд совещаний у Путина, также вопросы будут обсуждаться на грядущих совещаниях с руководством кабинета министров. «Работа сейчас очень активная будет вестись», — подчеркнул он.

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путины прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве, на которой в прямом эфире он отвечал на вопросы россиян. Дмитрий Песков накануне «Прямой линии» отмечал, что российский президент «беспрерывно» готовился к ней на протяжении двух суток.

Во время прямой линии организаторы выводили на экран вопросы в форме всплывающих сообщений. В их числе были неудобные вопросы о главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном, который готовит фильм о Путине. Авторы сообщений также интересовались, действительно ли российский лидер думает, что граждане «верят в этот цирк с подставными вопросами», и отмечали, что глава государства «засиделся на троне».

Пресс-секретарь президента отмечал, что многие вопросы россиян носили «эмоциональный характер» и, по его мнению, «не подразумевали ответа». Вместе с тем были и критические вопросы. «Мы на них пытаемся найти ответы», — говорил он.