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Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным
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Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным
Политика, 14:50
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Кремль заявил о подготовке поручений по итогам «прямой линии» с Путиным

Администрация президента готовит поручения по итогам «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным». ​Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, руководитель администрации президента Антон Вайно провел совещание по итогам прямой линии. В настоящий момент готовится перечень проблем, которые затрагивались на прямой линии, на их основе будут сформированы поручения, которые подпишет президент, отметил Песков.

Он добавил, что уже запланирован ряд совещаний у Путина, также вопросы будут обсуждаться на грядущих совещаниях с руководством кабинета министров. «Работа сейчас очень активная будет вестись», — подчеркнул он.

Неудобные вопросы в эфире прямой линии с Путиным. Фотогалерея Еще 13 фото
Фотогалерея

Ежегодная прямая линия с Владимиром Путины прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве, на которой в прямом эфире он отвечал на вопросы россиян. Дмитрий Песков накануне «Прямой линии» отмечал, что российский президент «беспрерывно» готовился к ней на протяжении двух суток.

Во время прямой линии организаторы выводили на экран вопросы в форме всплывающих сообщений. В их числе были неудобные вопросы о главе Фонда борьбы с коррупцией Алексее Навальном, который готовит фильм о Путине. Авторы сообщений также интересовались, действительно ли российский лидер думает, что граждане «верят в этот цирк с подставными вопросами», и отмечали, что глава государства «засиделся на троне».

Пресс-секретарь президента отмечал, что многие вопросы россиян носили «эмоциональный характер» и, по его мнению, «не подразумевали ответа». Вместе с тем были и критические вопросы. «Мы на них пытаемся найти ответы», — говорил он.

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , поручения , «Прямая линия с Владимиром Путиным» ...
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