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Силуанов назвал снижение ключевой ставки отражением ожиданий по инфляции
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Силуанов назвал снижение ключевой ставки отражением ожиданий по инфляции
Финансы, 14:15
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Силуанов назвал снижение ключевой ставки отражением ожиданий по инфляции

Решение Центрального банка России по снижению ключевой ставки на 25 базисных пунктов до 9% годовых отражает инфляционные ожидания. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов журналистам, передает корреспондент РБК.

«Сегодняшнее решение, с одной стороны, стало отражением продолжающегося снижения инфляционных ожиданий, с другой стороны, в свете неопределенности, связанной с внешними факторами, сохранение осторожного подхода обеспечит закрепление этого позитивного тренда», — сказал он.

Силуанов отметил, что снижение инфляции стало следствием проведения «в последние годы взвешенной бюджетной политики». Он добавил, что формирование инфляции «на принципах бюджетных правил» позволит снизить, как и риски, которые связаны «с изменчивостью внешних условий», так и «уровень нейтральных процентных ставок в экономике».

В пятницу, 16 июня, Банк России на заседании совета директоров решил понизить ключевую ставку на 0,25 п.п. В заявлении ЦБ, размещенном на сайте банковского регулятора, отмечается, что российский банк видит перспективы для дальнейшего снижения ключевой ставки. По его данным, это может произойти во втором полугодии 2017 года. Банк России отмечает, что он будет принимать решение после оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза.

Снижение ставки ЦБ стало третьим в 2017 году. Российский банковский регулятор снизил ставку в апреле на 50 базисных пунктов, а марте — на 25 базисных пунктов.

К середине мая годовая инфляция в России упала до 4%, об этом сообщало Министерство экономического развития. По данным ведомства, инфляция в декабре может упасть до 2,9%, что может стать абсолютным минимумом для современной России. Но, если Банк России снизит ключевую ставку, то это может остановить снижение инфляции, потому что курс рубля может выйти на «более слабую позицию», отметили в ведомстве.

В этом случае инфляция до конца года ожидается на уровне 3,8%, сообщили в МЭР.

В начале июня Банк России сообщал, что во втором полугодии 2017 года весенняя холодная погода может спровоцировать рост инфляционного давления. Эксперты ЦБ пояснили, что холодная погода и инфляция связана с тем, что урожай овощей и фруктов может снизиться. Этот фактор повлияет на ускорение сезонных темпов роста в третьем квартале 2017 года.

Еще одним фактором инфляционного давления, по мнению специалистов российского банковского регулятора, до конца 2017 года станет «оживление потребительского спроса». В ЦБ отметили, что риски «поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте» могут сохраниться.

Теги: Антон Силуанов , Центральный банк , Ставка ЦБ
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