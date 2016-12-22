Президент России Владимир Путин посетит стартовый матч Кубка конфедераций по футболу между сборными командами России и Новой Зеландии 17 июня в Санкт-Петербурге. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков добавил, что уровень подготовки к Кубку конфедераций можно будет оценить по его итогам. Он подчеркнул, что «проделана огромная подготовительная работа» и были привлечены «все службы». По словам пресс-секретаря президента, Россия имеет богатый опыт проведения таких мероприятий, и «есть все основания полагать», что оно пройдет «подобающе и на высоком уровне».

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На вопрос журналистов, как в Кремле оценивают подготовку к ЧМ-2018 по футболу, представитель Кремля ответил, что проводится «более масштабная подготовка, все идет по плану». Путин, по его словам, часто обращается к этой теме и получает доклады от «тех, кто причастен к этой теме».

Ранее о планах приезда Путина на матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия заявлял телеканалу «Дождь» источник в оргкомитете турнира. Также эту информацию подтвердили близкий к городской администрации собеседник и близкий к Кремлю источник.

Матч открытия Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия пройдет 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» в 18:00 мск. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В составе группы «А» российская сборная сыграет с командами Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В состав группы «B» войдут сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал должны выйти команды, которые займут в группах первые и вторые места.

Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.