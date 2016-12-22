В школе в Ейске объяснили увольнение учителя после акции 12 июня

В городе Ейске Краснодарского края из местной гимназии № 14 уволили учителя истории и обществознания Александра Коровайного из-за того, что у него истек контракт, а не по причине его участия в митинге оппозиции, который прошел 12 июня. Об этом РБК рассказала директор образовательного учреждения Анна Кравцова.

По словам собеседника издания, увольнение Коровайного не связано с его участием в антикоррупционном митинге. Директор отметила, что увольнение преподавателя было заранее оговорено с ним, поскольку в марте, когда он устраивался на работу, с ним заключили срочный договор, согласно которому он будет заменять ушедшего на больничный основного учителя до конца учебного года.

«Когда он заступал на работу, сразу было оговорено, что он будет работать только до конца учебного года, в сентябре выйдет учитель, которого он замещал. Со всеми своими функциональными обязанностями и учителя, и организатора внеклассной работы он справлялся. Он проводил очень много мероприятий со школьниками, к примеру игру «Что? Где? Когда?». Никакой пропаганды не было с его стороны, его я могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны как корректного, мягкого человека и учителя», — сказала Кравцова.

Директор также рассказала, что после митингов 12 июня в гимназию приходили полицейские, которые провели беседу с учителем «один на один». При этом, по ее словам, «никакого давления ни со стороны полиции, ни со стороны департамента образования не было».

В среду, 14 июня, портал «Юга.ру» со ссылкой на Коровайного, который также является руководителем ейского отделения партии «Яблоко», сообщил, что его попросили уволиться из школы после того, как в городе прошла антикоррупционная акция протеста. Он рассказал изданию, что в городе «больше сотни человек хотели участвовать в митинге», но администрация не согласовала акцию.

За день до митинга Коровайный предложил собраться всем желающим принять в нем участие для консультации о том, как вести себя, чтобы не дать повод для задержания. «Я объяснил, что массовые [мероприятия] в принципе запрещены, это карается штрафами и арестами. Но разрешаются одиночные пикеты», — сказал учитель. Во время консультации он смог убедить школьников не принимать участие в митинге, а предложил им «косвенно помочь», то есть фотографировать.

Коровайный рассказал, что он пришел к месту проведения митинга и увидел, что люди уже стояли с плакатами. «Дети оказались младше, чем я ожидал, с пятого по седьмой класс, стояли несколько человек сразу у одного плаката. Я сразу сказал, что это нарушение — даже если вы проводите одиночный пикет, то нельзя стоять сразу всем возле плаката, только поодиночке», — рассказал он. Учитель отметил, что после того, как он дал советы школьникам, он ушел с пикета по своим делам.

Учитель отметил, что потом его «неофициально» «опросили» полицейские и сказали ему, что «наверное» в школе он работать не будет, затем ушли. Коровайный заметил, что руководство школы хотело разорвать договор с ним как с замещающим преподавателем.

«Я думаю, что здесь очень странное совпадение. Сначала мне сотрудники полиции говорят, что я больше в школе работать не буду, и тут же через пять минут после этого говорят в школе», — рассказал он.

Также Коровайный заявил, что ему вменяют нарушение по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), и он будет ждать решения суда. Судебное заседание состоялось 15 июня.

В свою очередь, лидер партии «Яблоко» в Краснодарском крае Евгений Витишко в беседе с РБК сообщил, что учитель Коровайный» уже отбывает административный арест, назначенный судом за организацию митинга в городе 12 июня. «Сейчас он отбывает административное наказание по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Александр сам пошел в полицию и объявил, что участвовал в пикете. Он принял это решение, потому что на нем лежит ответственность за задержание людей», — объяснил Витишко.