В ДТП с автобусами под Ростовом погибли двое и пострадали 11 человек
Общество, 13:46
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В ДТП с автобусами под Ростовом погибли двое и пострадали 11 человек
Жертвами ДТП с участием двух автобусов и одного автомобиля под Ростовом-на-Дону стали два человека, 11 пострадали. Об этом сообщает местное издание Rostov.ru со ссылкой на представителя главного управления регионального МВД.
По данным полиции, авария произошла 16 июня в 11:30 на трассе Самбек — Успенская.
По информации издания, на месте ДТП работают спасатели и полиция. МВД выясняет подробности ЧП.
На место аварии выехал временно исполняющий обязанности главы УГИБДД по Ростовской области Алексей Токин.