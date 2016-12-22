Глава совета директоров «Газпрома» вновь вошел в число его акционеров

Председатель совета директоров «Газпром» Виктор Зубков в два приема приобрел акции компании общей стоимостью более 21 млн руб., следует из данных компании.
В сообщениях «Газпрома» отмечается, что Зубков покупал акции 8 июня 2017 года (около 118,6 тыс.) и 9 июня (еще 61,58 тыс.). По итогам сделок не входивший в число акционеров «Газпрома» Зубков получил пакет акций в размере 0,0007611037% уставного капитала компании.
Рыночная стоимость приобретенных Зубковым бумаг составила примерно 21,5 млн руб. — 8 июня средневзвешенная цена одной акции составляла 118,48 руб., а 9 июня — 120,17 руб.
Ранее Зубков уже был акционером «Газпрома», однако весной 2016 года продал принадлежавшие ему акции.