Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила РБК, что будет проведена проверка по факту гибели шестилетнего мальчика, у которого, по данным СМИ, в крови нашли алкоголь, в ДТП в апреле 2017 года в городе Железнодорожный.

«Мы сейчас проясняем ситуацию, делаем запросы. Был ли в крови мальчика алкоголь, и если был, то по какой причине, выяснит следствие. Но даже если этот факт подтвердится, то это должно стать серьезным поводом для дополнительного разбирательства, но отнюдь не смягчающим вину обстоятельством. Ответственность за это преступление не должна быть смягчена ничем», — пояснила Мишонова.

Автомобиль в подмосковном городе Железнодорожный в апреле 2017 года сбил шестилетнего мальчика и протащил его более 10 м. По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи камер видеонаблюдения, были уничтожены. Кроме того, на свидетелей ДТП оказывали давление, заявляли они. В июне 2017 года Следственный комитет по Московской области инициировал вопрос о передаче в собственное производство дела о гибели мальчика.

За рулем машины находилась 31-летняя жительница Железнодорожного, работающая в салоне сотовой связи, сообщала газета «Комсомольская правда». По словам отца мальчика, водитель заявляла, что ребенок сам выбежал на дорогу перед ее машиной. После этого она прислала родителям погибшего мальчика чек на 50 тыс. руб.

Соседка семьи и очевидец ДТП Кристина Гапоненко рассказала РБК, что автомобиль сбил мальчика, когда он бежал по пешеходной дорожке возле дома №39 в микрорайоне Павлино. «Машина выезжала из тупика и начала набирать скорость. В этот момент Лёша двигался по пешеходной дорожке, тогда машина его и сбила», — рассказала Гапоненко.

«Мы познакомились лично [с родителями ребенка] только после ДТП, до этого гуляли на одной площадке: моя племянница с Лёшей ходили в один детсад. Никогда не замечала родителей в каком-то неадекватном состоянии. Оба — военные, ни разу не видела, чтобы они хотя бы немного алкоголя употребляли», — сказала Гапоненко.



В пресс-службе ГУ МВД Московской области заявили РБК, что в крови сбитого ребенка был обнаружен алкоголь. «Было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта. Следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертиз», — рассказали в пресс-службе. Ранее о том, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя, сообщал Life со ссылкой на портал Mash.

В МВД уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю предъявили обвинение, сейчас она находится под подпиской о невыезде.



Кроме того, представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил РБК, что в ведомстве рассмотрят обращение родителей погибшего ребенка. «Прокуратура Московской области по поручению Генеральной прокуратуры истребует все материалы этого дела для того, чтобы их подробнейшим образом изучить», — отметил Куренной.