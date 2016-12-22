Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,07 57,50 EUR Нал. 64,85 64,20 USD Бирж. 57,65 -0,24 EUR Бирж. 64,44 -0,09 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1826,87 +0,50% РТС 998,36 +0,65% Brent 47,32 +1,13% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7469,47 +0,68%
Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком
Лента новостей
Медведев поручил улучшить самолет Superjet-100 до «мировых показателей» 13:04, Политика Глава совета директоров «Газпрома» вновь вошел в число его акционеров 12:53, Бизнес В Харбине представили новый YotaPhone3 12:50, Бизнес Экс-глава управления Пробизнесбанка получила три с половиной года тюрьмы 12:49, Финансы СМИ анонсировали уход Роналду из «Реала» из-за уголовного преследования 12:35, Спорт Взрыв вызвал пожар на Казанском пороховом заводе 12:29, Общество Росгвардия заявила о нападении на бойца с ножом на акции 12 июня 12:27, Общество Володин предложил привлечь граждан России к составлению текста присяги 12:18, Политика Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком 12:15, Общество ФАС выявила картельный сговор на торгах на подсветку зданий у Кремля 12:10, Бизнес В Госдуме неопытным депутатам помогут писать законы 12:08, Политика Бонусы от «Матрешки» ВТБ 11:44, Пресс-релизы Бывший капитан «Зенита» рассказал о предложениях от российских клубов 11:44, Спорт 5 причин заняться бегом 11:26, РБК и Philips Сбербанк впервые доставил деньги с помощью беспилотника 11:24, Технологии и медиа Российские IT-компании открывают новые перспективные направления экспорта 11:13, Партнерский материал По мосту из России в Китай предложили разрешить ездить автомобилистам 11:10, Политика В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров» 11:07, Политика Спорная биоэнергетика: что не сгорит, то сгниет 11:05, Партнерский материал «Реал» потребовал €90 млн от «Манчестер Юнайтед» за своего футболиста 11:04, Спорт Глава Росгвардии сравнил акции протеста с «цветными» революциями 10:47, Политика Синоптики назвали 15 июня самым холодным днем в Москве с 1949 года 10:43, Общество Kia представила эскизы нового Rio для России 10:28, Авто Путин сравнил администрацию Обамы с Политбюро ЦК КПСС 10:20, Политика В Балашихе после ДТП с маршруткой госпитализировали 13 человек 10:14, Общество  Минобороны заявило о возможном уничтожении лидера ИГ ударом авиации 10:06, Политика В Москве нашли древний артефакт возрастом более девяти тысяч лет 09:51, Общество Вложения России в облигации США впервые за три года превысили $100 млрд 09:37, Экономика
Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком
Общество, 12:15
0
Детский омбудсмен Подмосковья занялась проверкой ДТП с «пьяным» ребенком

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила РБК, что будет проведена проверка по факту гибели шестилетнего мальчика, у которого, по данным СМИ, в крови нашли алкоголь, в ДТП в апреле 2017 года в городе Железнодорожный.

«Мы сейчас проясняем ситуацию, делаем запросы. Был ли в крови мальчика алкоголь, и если был, то по какой причине, выяснит следствие. Но даже если этот факт подтвердится, то это должно стать серьезным поводом для дополнительного разбирательства, но отнюдь не смягчающим вину обстоятельством. Ответственность за это преступление не должна быть смягчена ничем», — пояснила Мишонова.

Автомобиль в подмосковном городе Железнодорожный в апреле 2017 года сбил шестилетнего мальчика и протащил его более 10 м. По словам родителей ребенка, уголовное дело не возбуждалось около месяца, а часть доказательств, в том числе записи камер видеонаблюдения, были уничтожены. Кроме того, на свидетелей ДТП оказывали давление, заявляли они. В июне 2017 года Следственный комитет по Московской области инициировал вопрос о передаче в собственное производство дела о гибели мальчика.

За рулем машины находилась 31-летняя жительница Железнодорожного, работающая в салоне сотовой связи, сообщала газета «Комсомольская правда». По словам отца мальчика, водитель заявляла, что ребенок сам выбежал на дорогу перед ее машиной. После этого она прислала родителям погибшего мальчика чек на 50 тыс. руб.

Соседка семьи и очевидец ДТП Кристина Гапоненко рассказала РБК, что автомобиль сбил мальчика, когда он бежал по пешеходной дорожке возле дома №39 в микрорайоне Павлино. «Машина выезжала из тупика и начала набирать скорость. В этот момент Лёша двигался по пешеходной дорожке, тогда машина его и сбила», — рассказала Гапоненко.

«Мы познакомились лично [с родителями ребенка] только после ДТП, до этого гуляли на одной площадке: моя племянница с Лёшей ходили в один детсад. Никогда не замечала родителей в каком-то неадекватном состоянии. Оба — военные, ни разу не видела, чтобы они хотя бы немного алкоголя употребляли», — сказала Гапоненко.

В пресс-службе ГУ МВД Московской области заявили РБК, что в крови сбитого ребенка был обнаружен алкоголь. «Было установлено, что в крови погибшего обнаружена концентрация этилового спирта. Следственными органами подготавливаются необходимые процессуальные документы для проведения эксгумации тела и проведения дополнительной судебно-медицинской и биологической экспертиз», — рассказали в пресс-службе. Ранее о том, что в крови ребенка обнаружили 2,7 промилле алкоголя, сообщал Life со ссылкой на портал Mash.

В МВД уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю предъявили обвинение, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил РБК, что в ведомстве рассмотрят обращение родителей погибшего ребенка. «Прокуратура Московской области по поручению Генеральной прокуратуры истребует все материалы этого дела для того, чтобы их подробнейшим образом изучить», — отметил Куренной.

Теги: ДТП , детский омбудсмен , Железнодорожный
Главное
Росгвардия заявила о нападении на бойца с ножом на акции 12 июня Общество
Материалы по теме
СК изучит дело о сбитом в Подмосковье «сильно пьяном» детсадовце Общество
В Москве пьяный мужчина напал на прохожего с сувенирным японским мечом Общество
СК проверит сообщение о нападении пьяного пациента на врача в Иркутске Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку