В Днепре суд запретил работу организации «Союз советских офицеров»

В Днепре (бывший Днепропетровск) Окружной административный суд запретил деятельность общественной организации «Союз советских офицеров». Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам общественной активистки и свидетельницы по делу «Союза советских офицеров» Людмилы Кострюковой, в марте 2014 года общественная организация «совершала действия, направленные на ликвидацию независимости Украины, призвала соседнее государство к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины».

Она отметила, что «Союз советских офицеров» также занимался противоправной деятельностью 9 мая 2017 года, когда у памятника генералу Пушкину члены организации «угрожали женщинам с украинской символикой расправой путем насильственных действий».

По словам другого свидетеля, Андрея Кулиша, в марте 2014 года на митингах члены общественной организации заявляли, что «ждут русскую освободительную армию». Представители «Союза советских офицеров» в суд не явились.

Руководитель «Союза советских офицеров» Виктор Марченко заявил «Радио Свобода», что считает обвинения против организации необоснованными. Он подтвердил, что в марте 2014 года поднимал флаг России у мэрии города «в знак дружбы Украины и России».

Потасовка в Днепре между участниками «Марша Победы» и ветеранами АТО произошла 9 мая. Причиной драки стало использование демонстрантами советской символики. В результате инцидента несколько десятков людей были задержаны. Украинское отделение неправительственной организации Amnesty International назвало запрет советской символики, принятый в рамках закона о декоммунизации, нарушением прав человека.