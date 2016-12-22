Глава Росгвардии сравнил акции протеста с «цветными» революциями

Глава Росгвардии Виктор Золотов сравнил протестные акции с «цветными» революциями. Об этом он заявил в интервью «Интерфаксу».

«Протестные акции имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и цветные революции в других странах. Истинные цели борьбы с коррупцией подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса», — сказал Золотов. По его словам, СМИ Евросоюза, Великобритании и США «под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России» проводят информационные атаки и дискредитируют политическое руководство России.

Глава Росгвардии отметил, что противодействие «попыткам дестабилизации обстановки в стране» является одной из главных задач ведомства. Золотов добавил, что методы «расшатывания» ситуации в обществе, «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней». Для этого, по его словам, также активно используется интернет.

Золотов заявил, что противодействие общественно-политической дестабилизации должно оказываться, в первую очередь, в информационном пространстве, а также «во взаимодействии с гражданским обществом, с опорой на поддержку наших граждан».

Ранее Росгвардия выпустила заявление, в котором говорилось о том, что сотрудники ОМОНа во время протестов против коррупции в Москве 12 июня «действовали в строгом соответствии с законом». В ведомстве отметили, что любые «попытки посягательства» на жизнь и здоровье сотрудников ведомства будут «незамедлительно и жестко пресекаться», а виновные — привлекаться к ответственности, «вплоть до уголовной».