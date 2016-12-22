Синоптики назвали 15 июня самым холодным днем в Москве с 1949 года

Прошедший четверг, 15 июня, синоптики назвали самым холодным днем за всю историю измерений в Москве с 1949 года. Тогда температура воздуха в столице упала до плюс 12,6 градуса, говорится в сообщении Росгидрометцентра.
По данным метеостанции ВДНХ, максимальная температура 15 июня 2017 года в 18:00 составила плюс 10,2 градуса, а утром было плюс 7–9 градусов. Средняя температура за сутки была ниже климатической нормы на 8 градусов. Температура упала из-за циклона, заявили метеорологи.
В пятницу, 16 июня, ожидается до плюс 17 градусов, по области — плюс 13–18 градусов. Ветер будет северо-западным с порывами 5–10 м/с.
Атмосферное давление останется пониженным — 741 мм ртутного столба.
В субботу, 17 июня, в Московском регионе пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит плюс 18–20 градусов, в Подмосковье — плюс 17–22 градуса.
В воскресенье, 18 июня, в столице потеплеет до плюс 21–23 градусов, а в Московской области — до плюс 19–24 градусов. Местами пройдут небольшие дожди.
В понедельник, 19 июня, дождливая погода в Москве сохранится. В ночь на понедельник будет от плюс 9 градусов до плюс 14 градусов, днем воздух прогреется до плюс 19–24 градусов.