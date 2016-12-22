СМИ узнали о переносе штаб-квартиры террористов ИГ из Ракки

Новой штаб-квартирой террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) стал город Аль-Маядин в сирийский провинции Дейр-эз-Зор, сообщает Associated Press со ссылкой на свои источники среди высокопоставленных американских чиновников и источники в Сирии.

По данным агентства, в Аль-Маядин руководители террористической группировки стали перебираться с момента начала наступления на Ракку и Мосул, которые штурмуют силы международной коалиции.

В этом же районе может скрываться лидер ИГ Абу-Бакр аль-Багдади, считает эксперт по Сирии аналитического Института по изучению войны (Study of War) Дженнифер Кафарелла.

«Аль-Маядин будет последней крепостью ИГ, их столицей, так что боевики будут защищать его до самой смерти», — говорит собеседник AP из сирийской правозащитной организации Sound and Picture, которая собирает документы о насилии над гражданскими лицами в Сирии. Аль-Маядин располагается в центре долины у берега реки Евфрат на границе с Ираком. Город до сих пор получает доходы от продажи нефти с месторождения Аль-Омар, которое считается самым большим в Сирии, указывает агентство.

Ракка находится под контролем ИГ с 2013 года, город считается неофициальной столицей террористов. Город Мосул считается другим важным для боевиков городом, операция по его освобождению продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с Соединенными Штатами.