Турецкая сеть пиццерий оценила себя в $422 млн перед IPO

Турецкий акционер международной сети ресторанов-фастфуда Domino's Pizza в Турции и России DP Eurasia установил цену за акцию на уровне £2–2,3 перед IPO на Лондонской бирже. Как отмечает Reuters, таким образом, рыночная капитализация может составить £331 млн ($422 млн).
Координатором публичного размещения акций и букраннером является банк Morgan Stanley. Окончательная стоимость ценных бумаг будет объявлена 28 июня.
DP Eurasia была куплена в 2010 году акционерном фонда Turkven и генеральным директором Асланом Сарангой. Всего Domino's Pizza открыла 571 ресторан, большинство которых находится в Турции, а часть из них в России, Азербайджане и Грузии.
В 2017 году компания планирует открыть 70 новых ресторанов, 30 из них в Турции, Азербайджане и Грузии, а 40 — в России. Кроме того, Domino's Pizza планирует в ближайшей перспективе запускать от 70 до 90 новых точек каждый год.
В 2016 году прибыль DP Eurasia увеличилась до 75 млн турецких лир ($21,43 млн) с 25 млн турецких лир ($7 млн) в 2014 году, отмечает Reuters.