Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,11 57,67 EUR Нал. 64,90 64,33 USD Бирж. 57,89 +0,45 EUR Бирж. 64,52 +0,08 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1817,82 -1,12% РТС 991,96 -2,15% Brent 46,79 -0,23% DJIA 21356,17 -0,09% Nasdaq 6165,50 -0,47% FTSE 7419,36 -0,74%
Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию
Лента новостей
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации 08:17, Общество Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию 07:55, Политика В Москве завершилось голосование по программе реновации жилья 07:19, Недвижимость СМИ сообщили о вероятном задержании российской яхты судном КНДР 06:59, Общество AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан 06:42, Политика Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов 06:35, Политика WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США 06:15, Политика Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 90-х» 05:25, Политика Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года 04:55, Политика Еврокомиссия согласовала выделение Греции транша на €8,5 млрд 04:44, Экономика Вице-президент США Пенс нанял адвоката для помощи в «российском деле» 04:06, Политика Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину 03:31, Политика Пенсионный фонд Швеции продал долю в «Газпроме» 03:06, Политика Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии 02:57, Политика На Сахалине грузовик столкнулся с пассажирским поездом 02:09, Общество Трамп удивился отсутствию внимания к «связям» семьи Клинтон с Россией 01:48, Политика США с трехдневным опозданием поздравили россиян с Днем России 01:20, Политика Ди Каприо вернул «Оскар» в рамках дела о хищениях в Малайзии 01:07, Общество Четыре министерства попросили Медведева переселить их в «Москва-Сити» 00:54, Политика Игра на два фронта: зачем Вашингтон продал истребители Катару 00:38, Политика ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в мечети Кабула 00:29, Общество Счет на миллион: частных инвесторов приучат инвестировать больше и дольше 00:26, Деньги АИЖК выплатит дивиденды лишними квартирами 00:22, Финансы Финансистов будут сажать за забалансовые вклады и фиктивные ценные бумаги 00:15, Финансы В «Единой России» решили вернуть Хинштейна в Госдуму 00:03, Политика При пожаре в лондонской высотке пропали без вести более 40 человек 00:02, Общество Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана 00:00, Политика  Зарплата президента: сколько зарабатывают главы государств 15 июн, 23:48, Фотогалерея 
Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию
Политика, 07:55
0
Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию
Демонизация Сталина — один из способов давления на Россию, сказал Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну. «Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» — заявил президент
Портреты Иосифа Сталина (Фото: Александр Демьянчук / Reuters)

Президент Владимир Путин назвал «демонизацию» Иосифа Сталина одним из путей «атаки на Советский Союз и Россию». Об этом президент заявил в очередной части документального фильма «Интервью с Путиным», показанной телеканалом ShowTime, передает ТАСС.

​«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» — заявил Владимир Путин.

Президент также назвал Сталина «сложной исторической фигурой» и «продуктом своей эпохи».

Про демонизацию Сталина Путин привел в пример государственного деятеля Оливера Кромвеля из истории Великобритании. «Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Ну и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании», — отметил президент. Также он упоминал Наполеона, которого «боготворят». Путин подчеркнул, что он пришел к власти «на волне революции», восстановил монархию и стал императором, но привел Францию «к национальной катастрофе» и «полному поражению». Российский президент отметил, что таких «ситуаций в мировой истории больше, чем достаточно»

«Конечно, наверное, в сознании что-то остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников», — сказал Путин.

В 2002 году Путин называл Сталина диктатором, но призывал не игнорировать его роли в истории, так как именно во время его нахождения у власти СССР победил в Великой Отечественной войне. В 2013 году российский президент говорил, что «либеральный истеблишмент» считает Сталина таким же «кровавым диктатором», как Оливер Кромвель.

По данным социального опроса, проведенного Левада-центром в январе 2017 года, одобрение Сталина среди россиян достигло исторического максимума за 16 лет. Если в марте 2016 году с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к нему относились 37% граждан России, то в 2017 году — 46%.

Автор: Надежда Карнаухова
Теги: Владимир Путин , Иосиф Сталин
Главное
Жители 452 домов Москвы проголосовали против сноса по программе реновации Общество
Материалы по теме
Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 90-х» Политика
Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года Политика
Песков не нашел «конструктивных обращений» оппозиции к Путину Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку