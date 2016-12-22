Путин назвал «излишнюю демонизацию» Сталина атакой на Россию

Демонизация Сталина — один из способов давления на Россию, сказал Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну. «Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» — заявил президент

Портреты Иосифа Сталина (Фото: Александр Демьянчук / Reuters)

Президент Владимир Путин назвал «демонизацию» Иосифа Сталина одним из путей «атаки на Советский Союз и Россию». Об этом президент заявил в очередной части документального фильма «Интервью с Путиным», показанной телеканалом ShowTime, передает ТАСС.

​«Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина — это один из способов, один из путей атаки на Советский Союз и на Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем какие-то родимые пятна, ну и что?» — заявил Владимир Путин.

Президент также назвал Сталина «сложной исторической фигурой» и «продуктом своей эпохи».

Про демонизацию Сталина Путин привел в пример государственного деятеля Оливера Кромвеля из истории Великобритании. «Он был кровавый человек, пришел на волне революционных преобразований, превратился в диктатора и тирана. Ну и его памятники до сих пор стоят везде в Великобритании», — отметил президент. Также он упоминал Наполеона, которого «боготворят». Путин подчеркнул, что он пришел к власти «на волне революции», восстановил монархию и стал императором, но привел Францию «к национальной катастрофе» и «полному поражению». Российский президент отметил, что таких «ситуаций в мировой истории больше, чем достаточно»

«Конечно, наверное, в сознании что-то остается, но это не значит, что мы должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллионов своих соотечественников», — сказал Путин.

В 2002 году Путин называл Сталина диктатором, но призывал не игнорировать его роли в истории, так как именно во время его нахождения у власти СССР победил в Великой Отечественной войне. В 2013 году российский президент говорил, что «либеральный истеблишмент» считает Сталина таким же «кровавым диктатором», как Оливер Кромвель.

По данным социального опроса, проведенного Левада-центром в январе 2017 года, одобрение Сталина среди россиян достигло исторического максимума за 16 лет. Если в марте 2016 году с «восхищением», «уважением» и «симпатией» к нему относились 37% граждан России, то в 2017 году — 46%.