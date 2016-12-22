Комитет Думы отклонил поправку о внесудебной блокировке «зеркал» сайтов

Комитет Госдумы по информационной политике в целом рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект о быстрой блокировке «зеркал» пиратских сайтов, отклонив одну из предложенных восьми поправок, сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет о предложении Минкульта о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов по заявлению правообладателей отечественных фильмов.

Документ во втором чтении Госдума рассмотрит в пятницу, 16 июня.

Ранее против поправки о досудебной блокировке «зеркал» сайтов с пиратским контентом выступили в Кремле, Госдуме и Минкомсвязи, писал РБК. Инициаторами поправки выступали глава Минкульта Владимир Мединский и руководитель думского комитета по культуре Станислав Говорухин.

Законопроект о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов разработало правительство. Документ кабмина вводит в законодательство специальный термин «производный сайт в сети интернет», или «зеркало». В случае принятия закон вступит в силу 1 октября 2017 года.