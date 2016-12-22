AP узнало об отправке США 4 тыс. военнослужащих в Афганистан

Пентагон дополнительно направит 4 тыс. военнослужащих США в Афганистан. Об этом сообщает Associated Press на источник в руководстве США.

По словам собеседника агентства, официально это решение Пентагон может огласить на следующей неделе. Дополнительные войска были выделены для того, чтобы разрешить ситуацию в регионе, в том числе повысить боеспособность афганской армии против террористической группировки «Талибан» (запрещена в России).

Основная часть направленных войск будет обучать афганских военных, однако некоторые американские военнослужащие назначены в антитеррористическую операцию против ​«Талибана», уточняет источник агентства.

Однако представитель Пентагона Джефф Дэвис опроверг сообщения об отправке дополнительного числа военнослужащих. «Никаких решений не было принято», — приводит слова Дэвиса Reuters.

Ранее Reuters узнал о передаче Пентагону права изменять число солдат в Афганистане. Полномочия главы Пентагона Джеймса Мэттиса по Афганистану расширил президент Дональд Трамп, при этом агентство уточняло, что срочного решения об увеличении войск в республике «пока нет».