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WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США
Политика, 06:15
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WP узнала о проверке финансовых сделок зятя Трампа спецпрокурором США

Спецпрокурор по российскому делу Роберт Мюллер ​изучает финансовые сделки старшего советника и зятя американского президента Джареда Кушнера. Об этом сообщает Washington Post.

По данным газеты, проверки связаны с расследованием по возможному «российскому вмешательству» в выборы президента США. Кроме того, агенты ФБР и федеральные прокуроры также изучают финансовые сделки бывшего советника президента Майкла Флинна, экс-главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и бывшего консультанта штаба Картера Пейджа.

Как сообщил газете адвокат Кушнера Джейми Горелик, расследование спецпрокурора находится на «ранней стадии». «Это стандартная практика для спецпрокурора — изучать финансовую документацию для поиска связанных с Россией вещей. Г-н Кушнер ранее выразил готовность выступить перед членами Конгресса по теме о связях с Россией», — пояснил авдокат.

Представитель Мюллера Питер Карр отказался комментировать изданию эти сообщения, заявив, что аппарат спецпрокурора «принял жесткие меры контроля по предотвращению несанкционированной публикации информации», касающейся расследования.

Ранее Washington Post сообщила о том, что Роберт Мюллер проводит допросы с высокопоставленными представителями американских спецслужб в рамках широкого расследования, одна из задач которого — выяснить не пытался ли Трамп препятствовать правосудию. Расследование возможного вмешательства Трампа в правосудие началось спустя несколько дней после увольнения экс-главы ФБР Джеймса Коми 9 мая, уточнило издание.
 

Теги: США , Дональд Трамп , «российское дело»
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