Путин назвал проблему олигархии «не такой острой, как это было в 90-х»

Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну высказался о проблеме олигархии в России. Он заявил, что не считает ее такой острой, как это было раньше. «Сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу», – сказал президент

Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что вопрос олигархии во власти на сегодняшний день «не стоит так остро, как это было в 90-х или начале двухтысячных». Заявление российского президента прозвучало в очередной части документального фильма Стоуна «Интервью с Путиным», показанной телеканалом ShowTime, передает ТАСС.

Путин признался, что когда только приехал из Санкт-Петербурга в Москву «был удивлен, как много жуликов здесь собралось». «Моя задача заключалась в том, чтобы разделить деньги и власть», — отметил он.

Президент заявил, что в 2008 году многие предприниматели, в том числе частные, неожиданно для него «проявили свои лучшие качества», «взяли на свои плечи значительную часть ответственности за состояние своих предприятий», «рисковали своими капиталами». «Надеюсь, что вот в таком качестве, соблюдая существующее законодательство, мы будем и дальше развивать ситуацию, связанную с частным бизнесом», — отметил Путин.

«Сейчас, мне представляется, вопрос олигархии во власти не стоит так остро, как это было в 90-х или начале двухтысячных», — подчеркнул президент, указав, что теперь более сложной и значимой стала проблема неравенства доходов «между богатыми людьми и людьми с низким уровнем доходов».

«Что касается, еще раз повторю, олигархии, то я сейчас в этом проблемы вообще никакой не вижу», — добавил он.

Премьера фильма Стоуна «Интервью с Путиным (The Putin Interviews) состоялась на телеканале ShowTime 13 июня. Лента состоит из четырех частей. В России фильм будет показывать «Первый канал» с 19 по 22 июня.

