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Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года
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Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года
Политика, 04:55
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Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года

Президент России Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в российские выборы, но особенно агрессивно — в 2012 году. Такое заявление российский президент сделал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в очередной части его фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), передает «РИА Новости».

На вопрос Стоуна, вмешивались ли США в российские выборы 2012 года, Путин ответил: «И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться».

По словам президента, вмешательство происходило в том числе и через американских дипломатов. «Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — сказал Путин.

Американский телеканал ShowTime продолжает показ документального фильма Стоуна о российском лидере под названием «Интервью с Путиным». Премьера фильма, который состоит из четырех частей, состоялась 13 июня.

В России ленту покажет «Первый канал», который приобрел права на показ этой ленты.  В русском варианте она получила название «Путин». Показ начнется 19 июня. 

В начале июня Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли заявил, что США «везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран». Как заметил тогда российский лидер, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь», везде будут жалобы на вмешательство во внутренние политические процессы со стороны «американских официальных лиц».

Теги: выборы , Владимир Путин , Оливер Стоун
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