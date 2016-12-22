Путин рассказал об агрессивном вмешательстве США в выборы 2012 года

Президент России Владимир Путин заявил, что США всегда вмешивались в российские выборы, но особенно агрессивно — в 2012 году. Такое заявление российский президент сделал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в очередной части его фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews), передает «РИА Новости».

На вопрос Стоуна, вмешивались ли США в российские выборы 2012 года, Путин ответил: «И в 2000, и в 2012 году — всегда было. Но в 2012 особенно агрессивно. Я в детали не буду вдаваться».

По словам президента, вмешательство происходило в том числе и через американских дипломатов. «Нам трудно было себе даже представить, чтобы дипломатические работники агрессивно включились в избирательную кампанию внутри России. Ну и собирали у себя оппозиционные силы, и финансировали, ходили на всякие оппозиционные митинги. Дипломатическая служба должна заниматься другим, дипломатическая служба должна налаживать отношения межгосударственные», — сказал Путин.

Американский телеканал ShowTime продолжает показ документального фильма Стоуна о российском лидере под названием «Интервью с Путиным». Премьера фильма, который состоит из четырех частей, состоялась 13 июня.

В России ленту покажет «Первый канал», который приобрел права на показ этой ленты. В русском варианте она получила название «Путин». Показ начнется 19 июня.

В начале июня Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли заявил, что США «везде, по всему миру активно вмешиваются в выборные кампании других стран». Как заметил тогда российский лидер, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь», везде будут жалобы на вмешательство во внутренние политические процессы со стороны «американских официальных лиц».