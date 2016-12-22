Песков рассказал о «выпадах» в адрес президента во время прямой линии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин знает обо всех «критических вопросах» и «выпадах» в свой адрес, прозвучавших во время «Прямой линии». Об этом Песков заявил в передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» в эфире телеканала «Россия 1».

Песков уточнил, что студия была оформлена таким образом, что президент «не мог не увидеть» всплывающих на большом экране вопросов. «Все острые обращения, критику, я бы сказал, выпады в адрес президента мы обязательно в отдельной папочке собираем и накануне президенту передаем, чтобы он был в курсе», — добавил пресс-секретарь.

При этом он уточнил, что многие вопросы носили «эмоциональный характер», которые, по словам Пескова, «не подразумевают ответа», однако были и критические вопросы. «Мы на них пытаемся найти ответы», — отметил Песков.

Какие важные вопросы Путин оставил без прямого ответа на прямой линии

Традиционная ежегодная прямая линия с президентом России прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире. Как заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, глава государства готовился к мероприятию в течение двух суток «беспрерывно».