Полиция США выдала ордеры на арест охранников Эрдогана

Девять охранников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана получили ордер на арест от полиции США после их участия в массовой драке в центре Вашингтона. Об этом сообщает Associated Press.

По данным полиции, охранники обвиняются в нападении на демонстрантов в ходе массовой драки, вспыхнувшей между сторонниками прибывшего в Вашингтон Эрдогана и прокурдскими демонстрантами. Инцидент произошел в момент въезда президента Турции на территорию посольства его страны в столице США 17 мая.

Избиение протестующих охраной Эрдогана в Вашингтоне (Видео: Voice of America) Избиение протестующих охраной Эрдогана в Вашингтоне (Видео: Телеканал РБК)

«Мы все наблюдали то насилие, которое было применено к протестующим. Мы не будем это терпеть», — заявил представитель полиции Питер Ньюсхэм, передает агентство. Он добавил, что в розыске числятся девять сотрудников охраны Эрдогана, три офицера турецкой полиции и еще два гражданина Канады.

В свою очередь, президент Турции раскритиковал решение полиции Вашингтона. Он заявил, что Анкара будет «бороться против этого решения политическими и юридическими методами».

«Если они [охранники] не готовы защищать меня, то зачем мне брать их с собой в Америку?» — сказал Эрдоган. Кроме того, по данным турецкого МИД, Посол США в Анкаре был вызван в министерство на встречу с замминистра иностранных дел Турции Умитом Ялчином. Во внешнеполитическом ведомстве Турции заявили, что решение полиции США «неверное, необъективное и не имеет правовых оснований».

Массовая драка в центре Вашингтона, в которой несколько человек получили травмы разной степени тяжести, произошла 17 мая. Драка произошла в момент въезда Эрдогана на территорию посольства его страны в Вашингтоне. Как сообщала радиостанция «Голос Америки», в драке приняли участие несколько десятков человек, среди которых были и телохранители самого Эрдогана.

