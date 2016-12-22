Дирижабль рухнул возле места проведения турнира по гольфу в США

Дирижабль рухнул возле места проведения турнира по гольфу в штате Висконсин. В результате инцидента пилот получил серьезные травмы, в том числе ожоги. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналист телеканала TMJ4​ опубликовал видео с места аварии, на котором видно, как дирижабль разбивается об землю.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на полицию, у дирижабля были механические проблемы еще до аварии. Спасатели увидели аппарат, охваченный «огнем или задымлением» в 11:15 утра по местному времени, при этом, по данным издания, до падения дирижабль находился в воздухе несколько часов и использовался для рекламы.

По словам владельцев дирижабля, пилот в результате аварии сильно ранен, но его жизни ничего не угрожает. Полиция уточняет, что пилот на судне был один.​