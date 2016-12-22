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В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов
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В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов
Общество, 21:49
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В Нью-Йорке внедорожник совершил наезд на пешеходов

В Нью-Йорке в результате наезда внедорожника Chevrolet Suburban на край тротуара в Среднем Манхэттене пострадали десять человек. Об этом сообщили пожарные Нью-Йорка, передает телеканал Pix11.

Как сообщает ABC, машина ударила одного пешехода. Очевидцы рассказали ABC, что водитель Chevrolet пытался избежать столкновения с минивэном, но вместо того, чтобы надавить на педаль тормоза, он нажал на педаль газа. В результате внедорожник столкнулся с автомобилем и вылетел на тротуар.

В результате ДТП был серьезно ранен только один человек, остальные девятеро получили небольшие ранения, отмечает Pix11. Большинство пострадавших находились в автомобиле.

В свою очередь, другой очевидец рассказал телеканалу NBС, что он видел, как внедорожник врезался в машину, потерял управление, ударился еще о два автомобиля, а затем «запрыгнул» на тротуар и сбил двух человек. По данным телеканала, в результате пострадал один человек. Он был госпитализирован. В машине, по словам очевидцев, во время ДТП находились пятеро.

Телеканал NBS добавялет, что номера у внедорожника зарегистрированы в штате Джорджия​.

Теги: ДТП , происшествия , машина , Нью-Йорк
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