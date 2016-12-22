Bloomberg сообщил о возможной покупке Amazon мессенджера Slack

Корпорация Amazon.com Inc. рассматривает возможность покупки стартап-компании Slack Technologies Inc., которая запустила корпоративный мессенджер Slack. Также покупкой Slack заинтересовались и другие «крупные технологические компании», передает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, если сделка состоится, цена стартапа может вырасти до $9 млрд. Представители Amazon и Slack не стали комментировать Bloomberg информацию о возможном слиянии.

По данным агентства, покупку Slack в 2016 году рассматривала корпорация Microsoft, но до руководства этот вопрос не дошел, сделка не состоялась.

Ежедневная аудитория Slack насчитывает 5 млн пользователей, у 1,5 млн из которых есть платная подписка. Доход базирующейся в Сан-Франциско компании Slack Technologies Inc. по состоянию на 31 января текущего года равнялся $150 млн.

Стартап Slack основали в 2013 году. В апреле 2016 года он привлек от инвесторов $200 млн при полной стоимости компании в $3,8 млрд. Фирма насчитывает около 800 сотрудников в семи офисах, в том числе в недавно открывшемся офисе в Лондоне.

Bloomberg Beta, венчурное подразделение Bloomberg, также является инвестором Slack.