Президент Сербии предложил Ану Брнабич на пост премьер-министра

Президент Сербии Александр Вучич в качестве нового премьер-министра предложил парламенту министра госуправления и местного самоуправления Ану Брнабич, об этом он заявил в официальном обращении к нации, пишет издание Srbija Danas.



«На основании Конституции Сербии после консультаций с представителями парламентских партий я принял решение о предложении кандидата на пост председателя правительства Сербии. Предлагаю Народной cкупщине Ану Брнабич в качестве кандидата в премьер-министры Сербии», — заявил Вучич.



По его словам, основными задачами нового председателя правительства станет повышение авторитета страны на международной арене и развитие национальной экономики.



«В следующий период предстоит укрепить положение Сербии на международной арене, на Западе и на Востоке, как на пути европейской интеграции, что является стратегической целью Сербии, так и в отношениях Сербии с Россией, Китаем, США, арабскими странами, другими государствами во всем мире», — сказал он.



«Будущий премьер также должен продолжить снижение уровня безработицы в стране», — добавил сербский глава.



По закону теперь парламент Сербии должен одобрить кандидатуру Брнабич и членов ее кабинета. Это может быть сделано на ближайшем заседании парламента, где Брнабич представит свое правительство и свою политическую программу.



Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии Ивица Дачич, выступая в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что республика никогда не будет вводить санкции против России. По его словам, «это политический вопрос и моральный». «Сербия также не будет менять политику военного нейтралитета», — добавил он, отметив, что Россия для Сербии является стратегическим, экономическим и политическим партнером.

По словам Дачича, новоизбранный президент Сербии Александр Вучич намерен продолжить курс на сотрудничество с Россией.











