Активисту Марку Гальперину предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Активисту Марку Гальперину предъявлено обвинение в призывах к экстремизму, об этом РБК сообщил его адвокат Алексей Липцер.



«Ему сегодня было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 280 УК РФ. Сам Марк чувствует себя хорошо, ни на что не жалуется», — сказал он. Подробностей адвокат не сообщил, сославшись на подписку о неразглашении.



По словам Липцера, обвинение было предъявлено Гальперину по уголовному делу, возбужденному против него год назад.



Роман Ковалев, пресс-секретарь организации «Новая оппозиция», одним из координаторов которой был Гальперин, со ссылкой на слова активиста рассказал, что тот пока не понимает, какие именно его фразы следствие посчитало экстремистскими. «Пока нет понимания, какие именно материалы не понравились и что считают экстремистскими призывами», — сказал он.



В настоящее время Марк Гальперин находится под арестом на 15 суток. Он вместе с Ильей Яшиным и другими оппозиционерами был задержан за неповиновение сотруднику полиции на акции протеста 12 июня в Москве.



Как заявлял сам Гальперин после своего задержания, помимо протокола по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, военнослужащего либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы), на него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение правил проведения митингов и демонстраций). Свою вину ни по одному из пунктов Гальперин не признал.



В феврале в квартиру Гальперина пытались проникнуть неизвестные, как выяснилось позже, в доме активиста прошли обыски, об этом рассказала его адвокат Ксения Костромина. В рамках какого дела в квартире ее подзащитного прошли обыски, она сказать не смогла. «Пока неизвестно, в рамках какого дела и в каком процессуальном статусе», — отметила Костромина.



Как рассказал адвокат движения «Открытая Россия» Сергей Бадамшин, присутствовавший на обыске, тот был связан с делом о публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 УК РФ), об этом сообщал «Интерфакс». По словам адвоката, дело было возбуждено из-за размещения в интернете видео с интервью Гальперина, записанного на Красной площади.