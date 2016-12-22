Володин анонсировал создание молодежного парламента России и Белоруссии

При парламентском собрании Союза Белоруссии и России до конца года появится свой молодежный парламент, и в его работе смогут принять участие активисты партийных молодежных организаций и популярные блогеры из обеих стран. Об этом журналистам по итогам заседания парламентского собрания в Минске рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент РБК.

«Мы подошли к тому, что необходимы новые формы сотрудничества. Это, в том числе, создание при парламенте Союзного государства молодежного парламента», — заявил Володин, добавив, что соответствующая договоренность достигнута с белорусской стороной. Первое заседание союзного молодежного парламента, по прогнозам думского спикера, должно состояться уже в декабре 2017 года, когда в Брянске пройдет следующая сессия парламентского собрания союза.

В состав молодежного парламента могут войти представители молодежных отделений парламентских политических партий, а также депутаты местных органов власти, пояснил Володин. Но они «должны быть не старше тридцати лет», рассказал глава нижней палаты.

Володин не исключил, что в заседаниях молодежного парламента Союзного государства будут принимать участие популярные блогеры. «Если они сами захотят в этом участвовать», — уточнил в разговоре с РБК спикер Госдумы. Он подчеркнул, что молодежный парламент не должен стать «декоративным органом».

Ранее Вячеслав Володин заявил, что призвал депутатов «определиться», как вовлекать блогеров в работу. «Если это будет у них по убеждению и по душе им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы, до молодежи через их возможности, — это один разговор, а если ценники выставят, то другой. Я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними», — заявил Володин. Спикер также попросил депутатов внести конкретные предложения по взаимодействию с блогерами, а не заявлять о намерениях.

Молодежный парламент при Госдуме был учрежден в 2001 году для содействия законодательному регулированию прав молодежи, «приобщения молодежи к парламентской деятельности, формирования правовой и политической культуры молодежи». Председателем Молодежного парламента с 2017 года является Мария Воропаева. Спикер Госдумы заявил, что возможность для видеоблогеров участвовать в обсуждении законопроектов может быть предоставлена через этот орган.