Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину

Исполняющая обязанности директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко уверена, что выселения музея из собора после ответа Путина на вопрос о судьбе музея не произойдет.
«Я в этом глубоко уверена. Это же исторический опыт», — заявила Вовненко. По ее словам, в храме необходимо сохранить просветительскую функцию. «Сейчас самое главное — направить взаимодействие на создание совместных программ, интересных выставок. Я глубоко убеждена, что здесь нет предмета для ссоры. Здесь есть вопросы административного урегулирования того или иного момента», — отметила Вовненко.
Во время «Прямой линии» с россиянами 15 июня президента России Владимира Путина спросили, хочет он сохранить Исаакиевский собор как музей-памятник или передать его РПЦ. Глава России заявил, что Исаакиевский собор был построен как храм, как церковь. «А в советское время что сделали? Маятник Фуко повесили, открыли музей атеизма», — привел пример Путин.
Путин при этом заверил, что будет найдено решение, которое позволит использовать Исаакиевский собор как культовое учреждение и как музей, поскольку он привлекает огромное число туристов.
Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января заявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. После принятия решения о передаче собора в Санкт-Петербурге прошли массовые протесты против этой инициативы властей.