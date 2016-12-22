Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,03 57,45 EUR Нал. 64,79 64,14 USD Бирж. 57,83 +0,39 EUR Бирж. 64,45 +0,00 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,11 -0,01 ММВБ 1811,10 -1,48% РТС 986,68 -2,67% Brent 46,78 -0,26% DJIA 21289,52 -0,40% Nasdaq 6118,94 -1,23% FTSE 7398,13 -1,02%
Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину
Лента новостей
Ford объявил об отзыве в России около 500 кроссоверов Kuga 17:28, Общество В московском метро с эскалатора упали семь туристов из Китая 17:25, Общество Путин прокомментировал возможную сделку о продаже РБК 17:24, Общество Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?» 17:17, Политика «Северный поток — 2» успел получить деньги до введения санкций США 17:16, Бизнес Путин не назвал «своими» коррупционеров и взяточников 17:10, Политика Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой 17:04, Экономика Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину 17:04, Политика Путин прокомментировал ситуацию с легионерами в российском футболе 17:01, Спорт Путин назвал нелепой силовую операцию в «Гоголь- центре» 16:53, Общество Узкоспециализированные кофейни стали популярнее классических кафе 16:51, Бизнес Путин выразил надежду ездить на отечественном автомобиле 16:43, Политика В МЧС рассказали о характере аварий на НПЗ «Башнефти» 16:41, Бизнес Путин не исключил увеличение срока службы офицеров 16:36, Общество Путин ответил на вопрос о путешествии в машине времени 16:20, Политика Путин призвал оппозицию не использовать трудности страны для пиара 16:19, Политика Путин назвал задачи следующего президента России 16:14, Политика Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу 16:11, Политика СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе 15:59, Общество Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье 15:51, Политика В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения 15:46, Общество Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве 15:45, Общество В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек 15:38, Общество  Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице 15:28, Общество Захарова заявила об ущербе для граждан Украины от введения виз с Россией 15:25, Политика В Чечне прекратили уголовное дело против чемпиона мира по ММА Амриева 15:20, Общество Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров 15:16, Бизнес Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты» 15:14, Политика
Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину
РПЦ и реституция, 17:04
0
Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину

Исполняющая обязанности директора Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Ирада Вовненко уверена, что выселения музея из собора после ответа Путина на вопрос о судьбе музея не произойдет.

«Я в этом глубоко уверена. Это же исторический опыт», — заявила Вовненко. По ее словам, в храме необходимо сохранить просветительскую функцию. «Сейчас самое главное — направить взаимодействие на создание совместных программ, интересных выставок. Я глубоко убеждена, что здесь нет предмета для ссоры. Здесь есть вопросы административного урегулирования того или иного момента», — отметила Вовненко.

Во время «Прямой линии» с россиянами 15 июня президента России Владимира Путина спросили, хочет он сохранить Исаакиевский собор как музей-памятник или передать его РПЦ. Глава России заявил, что Исаакиевский собор был построен как храм, как церковь. «А в советское время что сделали? Маятник Фуко повесили, открыли музей атеизма», — привел пример Путин.

Путин при этом заверил, что будет найдено решение, которое позволит использовать Исаакиевский собор как культовое учреждение и как музей, поскольку он привлекает огромное число туристов.

Расследование РБК: как Исаакиевский собор передавали РПЦ

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко 10 января заявил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ. После принятия решения о передаче собора в Санкт-Петербурге прошли массовые протесты против этой инициативы властей.

Теги: Санкт-Петербург , Исаакиевский собор
Главное
Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?» Политика
Материалы по теме
Путин предложил использовать опыт Ватикана при передаче Исаакия Политика
В Исаакиевском соборе закрыли отдел по взаимодействию с РПЦ Общество
В РПЦ прокомментировали романы и.о. директора музея Исаакиевского собора Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку