Путин назвал задачи следующего президента России

Задачами нового президента России станут обеспечение роста доходов россиян, а также избавление их от нищеты, заявил Путин. На вопрос о преемнике президент не исключил, что сам «когда-то определится» с ним

Задачами в следующем «президентском цикле» станут обеспечение роста доходов граждан России, а также избавление их от нищеты, заявил во время «Прямой линии» с россиянами президент Владимир Путин.

Вообще задач «много», пояснил Путин. В частности, «нужно избавиться от нищеты», от бараков и аварийного жилья. «Сделать это можно, исключительно развивая должными темпами нашу экономику», — добавил президент.

При этом на вопрос о том, кого он планирует оставить «после себя», Путин заявил, что это «должен определить избиратель, российский народ». «Я, конечно, сам когда-то определюсь и не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы», — добавил он.

Ведущие «Прямой линии» также отдельно спросили у Путина, будет ли следующее подобное включение. «Если будет еще какая-то линия, то она будет только прямая», — сказал Путин в ответ.