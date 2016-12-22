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Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу

СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе

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В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения

Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве

В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек

Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице

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Число жертв пожара в жилой башне в центре Лондона выросло до 17

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Путин спросил губернатора Ставрополья о выплатах пострадавшим при паводке

Путин ответил Порошенко продолжением стихотворения Лермонтова

Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для культуры России

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В Екатеринбурге самолет при посадке выкатился за пределы полосы

МИД назвал историю с пропажей поздравления США с Днем России мистической