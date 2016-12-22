Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу

Президент России верит, что в России появится эффективная и радующая болельщиков сборная по футболу. Об этом российский лидер заявил во время «Прямой линии», отвечая на просьбу волонтера чемпионата мира по футболу из Калининграда.
Молодой человек попросил президента повлиять на российскую сборную, чтобы она играла хорошо.
«Я не хочу тут метать гром и молнии, понятно, что многим хочется, чтобы сборная радовала», — отметил президент. И добавил, последние игры российской сборной показывают, что у нее «есть потенциал».
Путин сообщил, что он задавал вопрос футбольным экспертам, когда «заиграет» российская сборная в футбол. Президент рассказал, что те ему ответили, что российские футболисты пока играть не станут, мол, в российской сборной «много легионеров». По словам Путина, ему также пожаловались, что «мало внимания» уделяется на подготовку смены — развитие детско-юношеского футбола.
Путин оговорился, что здесь есть и позитивные моменты. Например, недавно он ездил в Краснодар, где президент и владелец ФК «Краснодар» Сергей Галицкий «создал футбольную команду, стадион, школу». Российский лидер отметил, что «все крупные клубы» сформировали систему по подготовке молодых футболистов. «Если так и будет продолжаться, а я исхожу из того, что так и будет, то совершенно точно у нас появится эффективная национальная команда, радующая болельщиков своими результатами», — заключил президент.
В июне 2015 года Путин заявил, что российский спорт не должен слишком часто привлекать легионеров. Одновременно «спортивная Россия не должна вариться в собственном соку» и не должна «изолироваться».
В российских футбольных клубах есть лимит на иностранных игроков. По нормам Российского федерального союза, в футбольном матче могут участвовать не более десяти зарубежных игроков из 25, включая запасных. Сторонники такой нормы заявляют, что благодаря ей у российских футболистов есть больше практики. Противники говорят, что таким образом в российском футболе ограничивается конкуренция и искусственно завышается стоимость футболистов из России.