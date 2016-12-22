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Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье
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Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье
Прямая линия Путина, 15:51
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Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье

Генпрокурор России Юрий Чайка после обращения в ходе «Прямой линии» жительницы Ставропольского края к президенту Владимиру Путину поручил прокурору региона провести проверку выплат компенсаций после наводнения. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«В связи с обращением жительницы Ставропольского края к президенту Российской Федерации <...> генеральный прокурор Российской Федерации <...> дал поручение прокурору Ставропольского края провести проверку исполнения законодательства органами власти региона при ликвидации последствий наводнения в селе Краснокумском», — говорится в сообщении пресс-службы.

Особое внимание, уточнили в надзорном ведомстве, в ходе проверки должно быть обращено на «обеспечение законности при выплате компенсаций гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия». «При наличии оснований прокуратуре края поручено незамедлительно принять меры реагирования в отношении виновных лиц», — пояснили представители прокуратуры, уточнив, что проверка находится на личном контроле Юрия Чайки.

15 июня к президенту России во время «Прямой линии» обратилась жительница Ставропольского края. По ее словам, с нее потребовали деньги за восстановительные работы после наводнения.

​«Это какой-то бред просто», — возмутился в ответ президент, напомнив, что пострадавшим от последствий стихийного бедствия должны выплатить по 10 тыс. руб. на оперативную поддержку, 50 тыс. руб. — за частичную утрату имущества и 100 тыс. руб. — за полную утрату. «Мы обязательно с этим разберемся», — пояснил Путин, потребовав от Генпрокуратуры провести проверку, а от губернатора края Владимира Владимирова ответить, куда были потрачены деньги на компенсации.

«Деньги, необходимые для помощи пострадавшим семьям, перечислены в Ставропольский край. Я хотел бы задать вопрос губернатору Ставропольского края о том, где деньги?» — поинтересовался президент.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция
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В тот же день телеканал «Звезда» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил об отставке Владимирова. Однако позже источник РБК во внутриполитическом блоке Кремля это сообщение опроверг.

От паводка в Ставропольском крае, который был вызван рекордными за последние 50 лет дождями, в регионе пострадали 28 населенных пунктов, затопленными оказались более 2 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 6,6 тыс. человек.

Теги: Юрий Чайка , компенсации , Ставропольский край , наводнение
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