СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе

Следственный комитет проверит информацию, которая появилась в эфире «Первого канала» во время «Прямой линии с Владимиром Путиным», о незаконном строительстве жилья около полигона ТБО «Кучино» в Балашихинском районе Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
По данным следствия, администрация городского округа Балашиха выдала разрешение на строительство многоквартирных жилых домов недалеко от полигона бытовых и промышленных отходов, который был открыт в 1964 году. Тем самым нарушили права заселенных в эти многоэтажки граждан.
Житель Балашихи обратился к президенту во время «Прямой линии», показав ему огромную свалку недалеко от их жилых домов. Российский лидер в ответ заявил, что видит «остроту этой проблемы», которая складывалась «десятилетиями», и пообещал решить ее «как можно быстрее».
По мнению Путина, ситуация сложилась из-за того, что «раньше не следили за экологическими нормами» и строили там, где этого делать было нельзя.
Президент России Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы россиян в эфире ежегодной «Прямой линии». Мероприятие проходит в столичном Гостином Дворе.