Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты»

Решение об изменении возраста выхода на пенсию власти России должны принимать «взвешенно, без всякой суеты и спешки». Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе «Прямой линии». ​

«Я считаю, что к этому относиться нужно очень аккуратно. По поводу всяких слухов, что решение уже принято: нет, решение не принято, но оно действительно обсуждается», — сказал Путин, добавив, что обсуждения проходят на правительственном и на экспертном уровнях.

Министр экономического развития России Максим Орешкин ранее заявлял, что параллельно с повышением пенсионного возраста власти должны поработать над улучшением качества медицинских услуг.

РБК ведет онлайн-трансляцию прямой линии с Владимиром Путиным

​Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы.