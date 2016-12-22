Захарова заявила об ущербе для граждан Украины от введения виз с Россией

Введение виз между Россией и Украиной в первую очередь нанесет ущерб гражданам Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщается на сайте МИДа.
«Относительно кого направлены все эти действия Украины? В первую очередь против граждан Украины, которые пытаются в этих очень тяжелых условиях, которые им создает киевский режим, хоть как-то выживать, вести бизнес, развивать предприятия», — сказала Захарова. Она подчеркнула, что «именно на них нацелены эти меры».
По ее словам, «политический истеблишмент» Украины подает отмену виз с ЕС как единение народа Украины с народами Европы, которое «открывает новые возможности». Однако Захарова отметила, что есть «маленький нюанс»: отсутствие безвизового режима для работы граждан Украины на территории ЕС. «Они [украинцы] как работали, так и работают здесь [в России], привозят на Украину заработанные в России деньги, на которые живут», — заявила Захарова.
Она добавила, что рассказывать о том, что с безвизовым режимом народу Украины «жить станет лучше и веселее, как минимум, нечестно» со стороны Киева. По ее словам, «надо быть честным и сказать, что теперь, как туристам, вам будет легче ездить, все остальное — никаких послаблений введено не было».
Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ведомство готово ввести визы с Россией, если Киев примет соответствующее решение. По мнению министра, контроль на границе также должен быть ужесточен. «Я считаю, что даже введения визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил чиновник.