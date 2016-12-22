Дадина оштрафовали на 20 тыс. руб. за несогласованную акцию в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тыс. рублей активиста Ильдара Дадина за проведение на Красной площади несанкционированной акции. Об это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Анастасию Дзюрко.
По ее словам, Дадина признали виновным в совершении правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
О задержании Дадина и еще нескольких человек на Красной площади в Москве 13 мая, декламировавших статьи Конституции, сообщил портал «ОВД-Инфо». По его данным, Дадина и других активистов доставили в ОВД «Китай-город», а другую часть задержанных полиция «повела пешком в сторону [Исторического] музея».
Информацию о задержании активиста ТАСС подтвердил его адвокат Алексей Липцер. Дадин рассказал ему, что задержанные находились в автозаке «около отдела полиции «Китай-город», уточнял защитник.
Активист заявил агентству, что задержали его и участника движения «14 процентов» Сергея Ожича. Дадин рассказал, что они «по очереди читали статьи Конституции на Красной площади». К ним подошел полицейский и предупредил, что если они не уйдут, их задержат. «Спустя десять минут нас действительно задержали сотрудники полиции», — уточнил Дадин.
Другой адвокат активиста, Николай Зброшенко, заявил «Интерфаксу», что оппозиционеров задержали за нарушение правил пикетирования.
Эльдар Дадин стал первым и единственным россиянином, осужденным по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». В декабре 2015 года Дадина признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы. Позже срок снизили до двух с половиной лет. Сначала его поместили в колонию в Карелии, а затем в колонию № 5 в городе Рубцовск Алтайского края.
Президиум Верховного суда России 22 февраля 2017 года отменил приговор Дадину, освободил его и признал за ним право на реабилитацию. Дадин покинул колонию в Алтайском крае 26 февраля 2017 года.