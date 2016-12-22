Путин спросил губернатора Ставрополья о выплатах пострадавшим при паводке

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» потребовал у губернатора Ставропольского края немедленно ответить, куда были направлены деньги для пострадавших во время паводка жителей.

Прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

Путин во время общения с одной из жительниц Ставропольского края заявил, что не понимает, почему пострадавшим от наводнения до сих пор не выплатили компенсацию. «То, что вы сейчас сказали, очень странно. Не укладывается у меня в голове. Я хочу спросить — а вам 10 тысяч выплатили, 50 тысяч за частично утраченное имущество? ..» — в свою очередь спросил Путин. Женщина ответила, что не получила никаких выплат, добавив, что ее принуждают собирать справки за свой счет, чтобы подтвердить, что ее дом требует ремонта.

«Федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке — губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову]— где деньги?» — спросил Путин. Также президент попросил Генпрокуратуру «проверить, как идет эта работа».

«Должны быть выплачены 10 тысяч на оперативную поддержку, 50 тысяч — за частичную утрату имущества, 100 тысяч — за полную утрату имущества», — заявил глава государства, добавив, что все справки по такому поводу должны оформляться муниципальными, городскими и региональными властями бесплатно. Президент подчеркнул, что «мы обязательно с этим разберемся».

При паводке в Ставропольском крае в мае 2017 года был введен режим чрезвычайной ситуации. Наибольший урон паводок нанес селу Левокумка и поселку Первомайский. Всего была подтоплена территория площадью примерно в 50 га. Также из-за паводка временно было закрыто движение по федеральной трассе «Кавказ».