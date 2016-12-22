Путин рассказал о финансовых потерях России и Запада из-за санкций

Из-за санкций Россия, по данным ООН, потеряла $50–52 млрд, а те, кто их ввели, — $100 млрд, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами.

«Что с этими санкциями произошло, отразились или нет? Да, отразились. Кардинально или нет? Не думаю», — заявил глава государства, пояснив, что на России «больше отразилась мировая конъюнктура и снижение цен на наши традиционные товары — нефть, газ, металлургическую промышленность и химию».

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция

В Госдепе, как также заметил президент, считают, что антироссийские санкции сократили российский ВВП на 1%, а европейские официальные лица — что чуть больше. Однако вместе с тем, по данным главы России, эти ограничения привели и к положительному эффекту для экономики страны.

«У нас реально начало расти производство в важных и сложных отраслях», — рассказал Путин, уточнив, что «мы восстановили компетенцию в радиоэлектронике в значительной степени, в авиастроении», а также «в ракетной области, в фармацевтике» и в тяжелом машиностроении. «Я уж не говорю про сельское хозяйство, где, как мы с вами знаем, рост где-то около трех процентов», — сказал президент, напомнив, что Россия заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

Ограничения, по словам Путина, в отношении России «под разными предлогами» вводились в моменты, когда «наши партнеры в мире чувствовали в лице России серьезного конкурента». «Это было на протяжении всей нашей истории, я не говорю даже про советское время, но и раньше это было», — заметил президент, пояснив, что, по его мнению, в этом нет «ничего удивительного».

Однако, как заметил Путин, «конечно, это ненормальная ситуация». «Все эти ограничения ни к чему хорошему не приводят, и надо стремиться к тому, чтобы мировая экономика функционировала без этих ограничений», — заключил президент.

Ранее, 28 апреля, специальный докладчик Совета ООН по правам человека, занимающийся вопросами негативного воздействия односторонних принудительных мер, Идрис Джезайри сообщил, что совокупные потери экономики Евросоюза, США и других стран, наложивших на Россию санкции, составили около $100 млрд и вдвое превысили потери самой РФ. Россия, как отметили в ООН, потеряла $52–55 млрд, или примерно 1% ВВП.