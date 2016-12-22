Путин призвал власти «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости

В России растет рождаемость, темпы роста превышают показатели европейских стран. Об этом заявил президент Владимир Путин на прямой линии. Власти не должны «жадничать», проводя политику, направленную на стимуляцию рождаемости, добавил президент.

«Мы многое сделали для того, чтобы демографические тенденции приобрели устойчивый позитивный характер. Рождаемость растет темпами, которых нет в европейских странах», — отметил он.

Президент также заявил, что после Великой Отечественной войны в России каждые 25 лет падает рождаемость. Путин отметил, что в 1990-е годы это падение составило 50%.

В отчете правительства от 4 мая о выполнении майских указов Путина указывалось, что рождаемость по итогам 2016 года снизилась по сравнению с показателями 2015 года. В прошедшем году в России родилось на 53 тыс. детей меньше из-за того, что в населении снизилась численность женщин в возрасте 20–29 лет.