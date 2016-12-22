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Путин призвал регионы обратить внимание на низкие зарплаты учителей
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Путин призвал регионы обратить внимание на низкие зарплаты учителей
Прямая линия Путина, 13:18
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Путин призвал регионы обратить внимание на низкие зарплаты учителей

Руководству регионов необходимо обратить внимание на проблему низких зарплат работников образования. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

В эфир позвонила девушка из Иркутска. Она сообщила, что работает педагогом и получает зарплату «не больше 16,5 тыс. руб.». Президент ответил, что средняя зарплата учителя в регионе, по его сведениям, составляет 30 тыс. руб. Он сообщил, что «на практике» зарплата зависит от стимулирующих выплат и других показателей, которые определяет сама школа».

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция

Путин подчеркнул, что молодой специалист «должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем». Однако он отметил, что ему «не ясно», почему «в два-три раза меньше». ​«Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», — сказал президент.

Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы.

Теги: Владимир Путин , прямая линия
Главное
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