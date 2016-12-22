Терминал американского порта Чарльстон эвакуировали из-за угрозы взрыва

В штате Южная Каролина из-за возможной угрозы взрыва эвакуировали работников одного из терминалов морского порта города Чарльстона, сообщает CNN со ссылкой на данные местных властей.

По информации сотрудников правоохранительных органов, опасность могла исходить от одного из контейнеров на корабле Maersk Memphis, который находился в терминале Wando​, пояснили в береговой охране.

Как уточняет CBS News со ссылкой на данные следователей, 15 июня сотрудники правопорядка в Южной Каролине получили сообщение о том, что в порту заложена «грязная бомба». Этим термином, как поясняет телеканал, обозначается взрывное устройство, изготовленное из обычных взрывчатых веществ и радиоактивных материалов. При срабатывании бомбы радиоактивные вещества распыляются в атмосфере и заражают территорию.

На место инцидента, по данным издания, оперативно прибыли специалисты с «технологиями радиационного обнаружения». Однако после проверки Maersk Memphis, как позже сообщила на своей странице в Twitter береговая охрана США, угроза не подтвердилась.

Сотрудники правоохранительных органов, по данным представителей ведомства, обнаружили на борту судна четыре контейнера, в которых, предположительно, могло находиться радиоактивное вещество. «Они [контейнеры] были обследованы и очищены властями», — пояснили в пресс-службе, отметив, что угрозы для порта нет и он может возобновить свою работу.

Позже в местной береговой охране заявили о задержании распространившего сообщение о «грязной бомбе» человека. Его допросят работники правопорядка.