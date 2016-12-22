В Москве 15 июня стал самым холодным днем с 1879 года

В столице 15 июня 2017 года стал самым холодным днем с 1879 года. Об этом говорится в сообщении на сайте погодного центра «Фобос».
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил РБК, что температура днем 15 июня будет достигать десяти градусов тепла. Метеоролог отметил, что ситуация с аномально низкой температурой в середине июня последний раз была в 1904 году. Цыганков добавил, что потепление ожидается на четыре дня — с 17 до 20 июня. «Дневная температура на эти дни будет соответствовать 20 градусам тепла, однако после 20 июня придет новый циклон из Исландии», — пояснил Цыганков. В связи с этим существует «большая вероятность, что будет приток холода и будут дожди». Также он подчеркнул, что температура снова опустится ниже нормы.
По данным метеоцентра «Фобос», в последний раз такая температура была зафиксирована в 1879 году, составив 9,9 градусов тепла, написал в Facebook специалист центра Евгений Тишковец.
Самая низкая июньская температура в Москве в XX веке была зафиксирована в 1950 году. Днем она составила 12,6 градусов тепла.