Мединский назвал Баталова «человеком безграничного таланта»

Министр культуры России Владимир Мединский назвал умершего актера Алексея Баталова «человеком безграничного таланта». Сообщение пресс-службы министерства в четверг поступило в РБК.

«Алексей Владимирович прожил долгую и интересную жизнь, воспитал не одно поколение талантливых артистов, его любили, перед ним преклонялись, но сам он был человеком удивительно скромным, интеллигентным и никогда не кичился своей невероятной популярностью», — заявил Мединский.

По его словам, Баталов оставил «ярчайший след в истории отечественного киноискусства». «Он вошел в нее не только как гениальный актер, выдающийся педагог и чтец, обладавший неповторимым голосом, но и как талантливый режиссер, снявший ставшие классикой «Три толстяка» и «Шинель», — отметил министр. По его словам, фильмы, где сыграл Баталов, «навсегда войдут в золотой фонд отечественной культуры».

Мединский выразил соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам Алексея Баталова. «Смерть Алексея Владимировича — невосполнимая утрата для всей российской культуры», — добавил он.

Ранее родные и близкие Алексея Баталова сообщили РБК о том, что актер скончался утром 15 июня на 89-м году жизни. Прощание с Баталовым состоится в московском Доме кино, похороны пройдут на Преображенском кладбище, сообщил РБК зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. По его словам, вопрос о дате похорон решится в ближайшее время.