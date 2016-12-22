Совладелец Petropavlovsk одобрил кандидатов в совет директоров

Исполнительный директор и совладелец золотодобывающей компании Petropavlovsk Питер Хамбро рекомендовал включить в состав совета директоров компании кандидатов, предложенных «Реновой» Виктора Вексельберга и фондами Sothic и M&G, говорится в сообщении Petropavlovsk.

В частности, Хамбро предложил избрать в совет главу совета директоров ФК «Челси» Брюса Бака (выдвинут «Реновой»), бывшего менеджера BHP Billiton Иэна Эшби и экс-главу лесопромышленной компании Rusforest Гаррета Содена (два последних — кандидаты Sothic и M&G). Эти кандидаты, по мнению Хабро, независимы от акционеров.

Он также отказался рекомендовать в совет юриста «Реновы» Владислава Егорова. Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

Решение об избрании кандидатов в совет директоров акционеры Petropavlovsk примут на годовом собрании через неделю, 22 июня.

«Ренова», Sothic и M&G выдвинули четырех кандидатов в совет директоров Petropavlovsk в середине мая. Тогда же стало известно, что Хамбро покидает пост председателя совета директоров Petropavlovsk, но останется в руководстве компании. Сейчас обязанности главы совета временно выполняет Эндрю Викерман.

Как заявлял Хамбро ранее, компании не следует сейчас менять состав совет директоров, ведь только по итогам 2016 года она стала прибыльной ($31,7 млн) после убыточного 2015 года ($297,5 млн) и рефинансирования задолженности.

«Ренова», которой сейчас принадлежит 22,34% Petropavlovsk, постепенно наращивает долю в компании. В случае, если «Ренове» удастся провести в совет своих кандидатов и директоров от дружественных фондов Sothic и M&G (владеют еще 15,66%), она может начать объединение компании с «Золотом Камчатки», сообщила газета «Коммерсантъ» 5 июня со ссылкой на свои источники. А затем объединенная компания может присоединиться к ​Highland Gold Романа Абрамовича.

Хамбро и Павел Масловский основали Petropavlovsk в 1994 году, сейчас им принадлежит около 10,5% компании. Компания добывает золото на месторождениях Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын в Амурской области (объем добычи составляет около 13 т золота в год). Представитель Petropavlovsk сказал РБК, что сейчас основатели не рассматривают возможность продажи своей доли в компании.​