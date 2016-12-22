Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,71 57,18 EUR Нал. 64,60 63,97 USD Бирж. 57,50 +0,06 EUR Бирж. 64,17 -0,27 USD ЦБ. 57,44 +0,41 EUR ЦБ. 64,28 +0,33 EUR/USD 1,12 -0,01 ММВБ 1783,77 -2,97% РТС 977,36 -3,59% Brent 47,05 +0,32% DJIA 21374,56 +0,22% Nasdaq 6194,89 -0,41% FTSE 7417,16 -0,77%
Совладелец Petropavlovsk одобрил кандидатов в совет директоров
Лента новостей
Путин призвал власти «не жадничать» в мерах по стимулированию рождаемости 13:18, Политика Ставка на повышение: куда вкладываться с учетом последнего решения ФРС 13:15, Деньги Путин предложил распространить опыт «дальневосточного гектара» на Россию 13:11, Политика Совладелец Petropavlovsk одобрил кандидатов в совет директоров 13:06, Бизнес Путин обещал решить проблему потерявших жилье при пожарах в Забайкалье 13:01, Общество В Петербурге задержали выбившего зуб полицейскому подростка 12:46, Политика Путин не увидел «ничего экстраординарного» в новых санкциях США 12:42, Политика В Москве 15 июня стал самым холодным днем с 1879 года 12:41, Общество Терминал американского порта Чарльстон эвакуировали из-за угрозы взрыва 12:37, Общество В Монголии сгорел крупнейший в мире завод кашемира 12:34, Общество  Михалков рассказал об умении Баталова «дышать в унисон» со временем 12:34, Общество Мединский назвал Баталова «человеком безграничного таланта» 12:19, Общество Группа ПИК завершила делистинг с Лондонской биржи 12:14, Бизнес ФИФА объявила о нововведениях на Кубке конфедераций в России 12:10, Спорт СМИ узнали о возможном повышении срока выслуги лет для пенсий военных 12:07, Политика Песков заявил о подготовке Путина к прямой линии двое суток «беспрерывно» 12:07, Политика Путин начал прямую линию с ответа на вопрос об экономическом кризисе 12:07, Политика Путин начал отвечать на вопросы на прямой линии 12:04, Политика Медведев назвал смерть Баталова потерей для выросших на его фильмах семей 11:59, Общество «Трансойл» и Русфонд будут развивать регистр доноров костного мозга 11:52, Партнерский материал «Коммерсантъ» узнал об иске союза производителей водки к ФАС 11:49, Бизнес «Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция 11:47, Политика СК опроверг сообщения о завершении расследования дела против Васильевой 11:41, Общество 14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии от Алекса Дубаса 11:39, Стиль Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве 11:36, Общество Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции 11:35, Политика
Совладелец Petropavlovsk одобрил кандидатов в совет директоров
Бизнес, 13:06
0
Совладелец Petropavlovsk одобрил кандидатов в совет директоров

Исполнительный директор и совладелец золотодобывающей компании Petropavlovsk Питер Хамбро рекомендовал включить в состав совета директоров компании кандидатов, предложенных «Реновой» Виктора Вексельберга и фондами Sothic и M&G, говорится в сообщении Petropavlovsk.

В частности, Хамбро предложил избрать в совет главу совета директоров ФК «Челси» Брюса Бака (выдвинут «Реновой»), бывшего менеджера BHP Billiton Иэна Эшби и экс-главу лесопромышленной компании Rusforest Гаррета Содена (два последних — кандидаты Sothic и M&G). Эти кандидаты, по мнению Хабро, независимы от акционеров.

Он также отказался рекомендовать в совет юриста «Реновы» Владислава Егорова. Представитель «Реновы» отказался от комментариев.

Решение об избрании кандидатов в совет директоров акционеры Petropavlovsk примут на годовом собрании через неделю, 22 июня.

«Ренова», Sothic и M&G выдвинули четырех кандидатов в совет директоров Petropavlovsk в середине мая. Тогда же стало известно, что Хамбро покидает пост председателя совета директоров Petropavlovsk, но останется в руководстве компании. Сейчас обязанности главы совета временно выполняет Эндрю Викерман.

Как заявлял Хамбро ранее, компании не следует сейчас менять состав совет директоров, ведь только по итогам 2016 года она стала прибыльной ($31,7 млн) после убыточного 2015 года ($297,5 млн) и рефинансирования задолженности.

«Ренова», которой сейчас принадлежит 22,34% Petropavlovsk, постепенно наращивает долю в компании. В случае, если «Ренове» удастся провести в совет своих кандидатов и директоров от дружественных фондов Sothic и M&G (владеют еще 15,66%), она может начать объединение компании с «Золотом Камчатки», сообщила газета «Коммерсантъ» 5 июня со ссылкой на свои источники. А затем объединенная компания может присоединиться к ​Highland Gold Романа Абрамовича.

Хамбро и Павел Масловский основали Petropavlovsk в 1994 году, сейчас им принадлежит около 10,5% компании. Компания добывает золото на месторождениях Покровский рудник, Пионер, Маломыр и Албын в Амурской области (объем добычи составляет около 13 т золота в год). Представитель Petropavlovsk сказал РБК, что сейчас основатели не рассматривают возможность продажи своей доли в компании.​

Теги: Вексельберг , Petropavlovsk
Главное
Путин не увидел «ничего экстраординарного» в новых санкциях США Политика
Материалы по теме
Глава Petropavlovsk выступил против людей «Реновы» в совете директоров Бизнес
Доля Бажаева в Petropavlovsk будет в полтора раза меньше запланированной Бизнес
Вексельберг пообещал Путину построить планер для полета вокруг Земли Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку